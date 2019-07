TLG entwickelt „Neo“ und „Annenhöfe“ in Dresden

Erst am Freitag wurde bekannt, dass sich die TLG Immobilien AG vom Chemnitzer „Falke Forum“ trennt [wir berichteten]. Nun vermeldet das Unternehmen Neuigkeiten aus einer anderen sächsischen Metropole. Derzeit befasse man sich aktiv mit der Realisierung und Vorbereitung der zwei Neubauprojekte „Neo" und „Annenhöfe“ in der Dresdener Innenstadt. Für die geplante Entwicklung des Bürokomplexes Neo im Dresdener Stadtteil Neustadt hat die Gesellschaft am 26. Juni 2019 die Baugenehmigung erhalten. Für die Annenhöfe am Postplatz wurde im April dieses Jahres der Bauantrag auf Basis der Ergebnisse aus der Januar-Sitzung der Gestaltungskommission der Stadt Dresden gestellt.

