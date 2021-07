Techniker Krankenkasse verlängert auf 6.000 m² im Campus Carrée

TLG Immobilien AG verlängert knapp 6.000 m² Bürofläche mit einer Krankenkasse langfristig für weitere 10 Jahre im Büroobjekt Campus Carrée in der Lyoner Straße 25 in Frankfurt. Das Campus Carrée gehört seit 2016 zum Bestand der TLG [wir berichteten] und ist nach einer umfangreichen Sanierung technisch auf aktuellem Stand.

Das Campus Carré in der Lyoner Straße 25 verfügt insgesamt über rd. 31.500 m² Bürofläche sowie mehr als 500 Pkw-Stellplätze. Die zentrale Lage inmitten des belebten Lyoner Quartiers in Frankfurt-Niederrad gilt als nachgefragter Stadtteil für nationale und internationale Unternehmen. Das Campus Carrée liegt verkehrsgünstig zwischen dem Frankfurter Flughafen und der Frankfurter City. Die Autobahnen A3 und A5 sind nur ca. 5 Autominuten entfernt und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist durch die Straßenbahn und die S-Bahn optimal gelöst. So erreicht man den Frankfurter Hauptbahnhof in ca. 10 Minuten.