TLG erwirbt Büroobjekt in Mannheimer Airportlage

Theo & Luise

In einer bekannten Bürolage in der Nähe des Mannheimer City Airports hat TLG Immobilien ein Büroobjekt erworben. Die Transaktion erforderte seitens TLG eine Gesamtinvestition in Höhe von ca. 50,7 Mio. Euro. Verkäuferin war die ASG Acquico IX BV. Laut Kaufvertrag will TLG Immobilien das Objekt im Laufe des ersten Quartals 2018 übernehmen. Mit der Transaktion baut das Immobilienunternehmen seinen Bestand weiter aus.

Das Gebäude Theo & Luise wurde 1994 erbaut und im Jahre 2013 modernisiert. Es verfügt über insgesamt ca. 25.400 m² an Mietflächen sowie Parkraum mit 401 Pkw-Stellplätzen. Das Objekt in der Theodor-Heuss-Anlage 12 ist bei einer Restlaufzeit der Mietverträge von zur Zeit 3,9 Jahren zu gut 89 Prozent vermietet und es werden ca. 3,0 Mio. Euro Nettokaltmieten jährlich erzielt. Dies entspricht einer Rendite aus Mieten von 5,9 Prozent. Die GMG als Generalmietgesellschaft der Deutschen Telekom AG, Euromaster und Camelot Management Consultants sind Ankermieter.