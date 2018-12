TLG freut sich über signifikante Aufwertung des Immobilienportfolios

Die TLG Immobilien hat am Dienstag, den 11. Dezember 2018, ad hoc mit Eintreffen der vorläufigen Bewertungsergebnisse die Aufwertung ihres Immobilienbestandes zum 31. Dezember 2018 gemeldet. Nach erster Prüfung des vorläufigen Bewertungsergebnisses teilt das Unternehmen dazu nunmehr folgende Details mit:

.

Der Wert des Immobilienportfolios stieg zunächst zum 30. Juni 2018 durch Bewertungszuwächse und Objektzukäufe im ersten Halbjahr 2018 um 7,8 % auf rd. 3,67 Mrd. Euro. Im zweiten Halbjahr 2018 wird nun von einer Marktwertanpassung zwischen 370 Mio. und 400 Mio. Euro gegenüber dem Marktwert zum 30. Juni 2018 (ohne Berücksichtigung von An- und Verkäufen im zweiten Halbjahr 2018) ausgegangen. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios wird damit per 31. Dezember 2018 unter Berücksichtigung von An- und Verkäufen rd. 4,1 Mrd. Euro betragen. Auf Basis des bereinigten EPRA Net Asset Value (bereinigten EPRA NAV) je Aktie per 30. September 2018 in Höhe von 22,46 Euro ergibt sich damit ein pro-forma bereinigter EPRA NAV je Aktie von rd. 25,80 bis 26,10 Euro. Der gesamte Immobilienbestand der TLG ist mit dem 18,1-Fachen der annualisierten Nettokaltmiete von 226 Mio. Euro bzw. einer Mietrendite von 5,5 % bewertet. Diese Bewertung teilt sich im Wesentlichen in eine Büromietrendite von 4,7 % und eine Einzelhandelsmietrendite von 6,6 % auf.



Die Gesellschaft profitiert in der Bewertung derzeit von ihrem Immobilienportfolio in stark wachsenden Märkten wie Berlin, der Region Rhein/Main, Dresden und Leipzig sowie von der hohen Nachfrage bei gleichzeitig anhaltender Angebotsknappheit im Segment der Büroimmobilien. Dies führt zu einem anhaltenden Anstieg der Marktmieten und Yield-Compression. Durch stetiges, aktives Asset Management ist die TLG hier in der Lage, die aktuellen Marktchancen zu nutzen und mit unverändertem Fokus auf das Mietergebnis signifikante Werte zu schaffen. Beispielhaft sind hier die im Jahresverlauf kommunizierten großvolumigen Mietvertragsabschlüsse in Dresden (Mietvertrag über rd. 18.000 m² Bürofläche mit der Stadt Dresden) und Berlin (Anschlussvermietung für rd. 15.000 m² Bürofläche in Berlin), aber auch kleinere Neu- und Anschlussvermietungserfolge im gesamten Portfolio.



Darüber hinaus plant der Bestandshalter künftig noch stärker in die Wertigkeit und Qualität ihres bestehenden Immobilienportfolios zu investieren. Dazu werden derzeit alle Grundstücke und Gebäude auf Neu- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Hinblick auf signifikante Entwicklungspotenziale analysiert. Diese können unter anderem die Aufstockung von Einzelhandelsobjekten zur ergänzenden Büronutzung, bspw. in Berlin, umfassen. Es gehören aber auch Großprojekte, wie die Mitte Oktober 2018 kommunizierten Pläne zur Erweiterung am Standort Berlin-Alexanderplatz, dazu. Allein für diese Liegenschaft an einem der bekanntesten und gefragtesten Plätze Deutschlands wird ein zusätzliches Flächenpotenzial von rd. 100.000 m² erwartet. Diese noch zu hebenden Potenziale im Portfolio sind in den aktuellen Bewertungsergebnissen erst in sehr geringem Umfang berücksichtigt.



Die maßgeblichen Aufwertungen im zweiten Halbjahr 2018 erfolgen mit rd. 250 Mio. Euro in der Assetklasse der Büroimmobilien und hier in erster Linie in Berlin. Aber auch an anderen Standorten, wie in der Region Rhein/Main, in Dresden oder Leipzig, konnten aufgrund der positiven Entwicklung Aufwertungen vorgenommen werden.



„Wir nehmen eine den derzeit sehr guten Marktkonditionen entsprechende Bewertung zum Jahresende vor. Neben dem Anstieg des bereinigten EPRA NAV pro Aktie auf rd. 26 Euro ergeben sich durch die Aufwertung auch neue Finanzierungsspielräume durch einen auf rd. 35 % absinkenden Net LTV“, so CFO Gerald Klinck.



“Zudem wollen wir auch künftig konsequent die vorhandenen Potenziale im Immobilienbestand durch aktives Asset Management heben und damit weitere Wertbeiträge leisten, um die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft weiter voranzutreiben„, ergänzt Jürgen Overath, COO der TLG. “Wir prüfen derzeit alle bestehenden Gebäude und Grundstücke auf weiteres Entwicklungspotenzial und planen dieses künftig zu heben. Auch führen wir den Ankauf passender Immobilien und den Verkauf strategisch nicht relevanter Objekte weiter fort.“