TLG erwirbt Frankfurter Astropark

Astropark Niederrad

Die TLG Immobilien investiert in den Ankauf des Frankfurter Büroobjekts Astropark inkl. Transaktionsnebenkosten rd. 97,2 Mio. Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Verkäufer des Objektes ist ein Joint Venture bestehend aus einem internationalen Fonds sowie dem deutschen Management Team von Barings Real Estate Advisers. Diese hatten die Immobilie im Februar 2015 erworben [Mount Kellett investiert erstmals in Deutschland].

.

Das 1992 erbaute Büroobjekt in der Lyoner Straße 9 liegt im Frankfurter Stadtteil Niederrad und zeichnet sich hier besonders durch seine zentrale Lage aus. Es verfügt über rd. 39.300 m² Mietfläche, der Leerstand nach EPRA beträgt 21,9 %. Die aktuelle Jahresnettokaltmiete beläuft sich auf rd. 5,0 Mio. Euro Größte Mieter im Objekt sind die B+S Card Service GmbH, der ZVEI Zentralverband Elektrotechnik u. Elektronikindustrie e.V. sowie die Fujitsu Technology Solutions GmbH. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt 4,5 Jahre.



Der ursprünglich als Bürostandort geplante Stadtteil verzeichnet aktuell auf Basis umfangreicher Neubau- und Redevelopment-Aktivitäten die Wandlung in ein urbanes, gemischt genutztes Quartier. Nicht zuletzt dank seiner Nähe zu Mainufer und Stadtwald avanciert der Standort dabei zunehmend auch zu einem begehrten Wohnstandort. „Mit Blick auf die positive Dynamik des Büromarktes in Frankfurt am Main und der weiter zunehmenden Attraktivität des Stadtteils Niederrad, sehen wir die Möglichkeit mit diesem sehr gut positionierten Objekt durch unsere Vermietungsexpertise zusätzliche Wertschöpfung zu erzielen“, sagt TLG-Vorstand Niclas Karoff.



Das zentral in Niederrad gelegene Büroobjekt Astropark ist ein Gebäudekomplex aus drei Teilen, die über je zwei sternförmig angeordnete Flügel verfügen und die eine flexible Flächenaufteilung zulassen. Die Gebäudeteile verfügen über acht Stockwerke. Unter anderem eine hochwertige Ausstattung, die repräsentative Lobby mit 24/7-Service Desk sowie ein Restaurant runden das Angebot für die Nutzer im Objekt ab. Der Astropark verfügt über 648 Stellplätze und ist ein so genanntes Green Building mit LEED-Gold-Zertifikat.