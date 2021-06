TLG erreicht im Dresdener NEO die Vollvermietung

Die TLG Immobilien AG bringt einen Mietvertrag mit der UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co. KG über ca. 4.000 m² Bürofläche im Büroobjekt NEO im Dresdner Stadtteil Neustadt erfolgreich zum Abschluss. Nach Baufertigstellung Ende 2020 und Schlüsselübergabe an die Mieter [wir berichteten]ist die rd. 15.000 m² große Büroimmobilie langfristig nahezu voll vermietet.

