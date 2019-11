TLG erhöht Gewinnprognose

Steigende Mieten, ein steigender Portfoliowert sowie die mögliche Milliardenfusion mit Aroundtown stimmen Gerald Klinck, Chief Financial Officer der TLG Immobilien, zuversichtlich. Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich um 6,9 % auf 107,7 Mio. Euro in den ersten neun Monaten. Mit Blick auf die 15-prozentige, an Aroundtown erworbene Beteiligung und unter Berücksichtigung der Zinslast der im September 2019 begebenen Anleihe erwartet der Bestandshalter zum Abschluss des Geschäftsjahres einen leichten Anstieg der FFO auf rd. 147 Mio. Euro, statt der zuletzt prognostizierten Spanne von 140 Mio. bis 143 Mio. Euro zum Jahresende 2019.

Der Wert des Immobilienportfolios lag zum Quartalsende bei rd. 4,6 Mrd. Euro, eine Aktualisierung der Immobilienwerte erfolgt turnusgemäß zum Ende des Jahres. Die Mieterlöse stiegen im Vergleich mit den ersten drei Quartalen 2018 um rd. 4,0 % auf 173,0 Mio. Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich um 6,9 % auf 107,7 Mio. Euro, bzw. 1,01 Euro je Aktie (Vj. 0,98 Euro). Der EPRA NAV des Konzerns belief sich zum 30. September 2019 auf 30,25 Euro je Aktie (31.12.2018: 26,27 Euro) und lag damit erstmals über der Grenze von 30,00 Euro.



Zum 30. September 2019 setzt sich das Portfolio der TLG aus 389 Immobilien zusammen. Während im dritten Quartal kein weiterer Ankauf erfolgte, wurden zwei Immobilien im Rahmen der Portfoliobereinigung veräußert. Zum Berichtsstichtag lag die EPRA-Leerstandsquote bei 3,1 %, während die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) 5,8 Jahre betrug. Beide Indikatoren spiegeln die hohe mieterseitige Nachfrage und Ertragssicherheit des Portfolios wider. Die Jahresnettokaltmiete stieg um 2,6 % auf 233,1 Mio. Euro.



Mit Blick auf die mögliche Milliardenfusion mit Aroundtown wurde am 26. Oktober ein Term Sheet durch beide Gesellschaften unterzeichnet [wir berichteten], das wesentliche Eckpunkte für einen möglichen Zusammenschluss fixiert. Die TLG hält inzwischen rd. 15,0 % der Aktien der Aroundtown und ist damit größter Aktionär der Gesellschaft. Der TLG-Aufsichtsrat hat aus seinen Reihen Ran Laufer als Vertreter für den Verwaltungsrat der Aroundtown benannt. „Mit diesen erfolgreichen Schritten in Richtung eines möglichen Zusammenschlusses mit der Aroundtown haben wir in den vergangenen Monaten den Weg geebnet, um künftig für unsere Aktionäre eine signifikante zusätzliche Wertschöpfung generieren zu können. Ein Zusammenschluss böte uns eine Vielzahl an Vorteilen - beispielsweise verbesserte Ratings und damit einen besseren Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, operative Synergien sowie eine frühzeitigere Umsetzung der Entwicklungsprojekte in unserem Bestand“, so TLG-Chef Barak Bar-Hen, Chief Executive Officer.