TK Maxx mietet 2.000 m² im Stadtteilzentrum ZAM

Die Rosa-Alscher Group gewinnt mit TK Maxx einen weiteren attraktiven Mieter im neuen Quartier ZAM in München-Freiham. Der europäische Ableger der US-amerikanischen Kaufhaus-Kette TJ Maxx mietet ca. 2.000 m² Gewerbefläche an und wird im ZAM neben Filialen in der Neuhauser Straße [wir berichteten] und im Stadtteil Neuperlach den dritten Store in der bayerischen Landeshauptstadt eröffnen.

