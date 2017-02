TK Maxx kommt ins Forum Hanau

Forum Hanau

TK Maxx wird im Frühling eine Filiale im Einkaufszentrum Forum Hanau am Freiheitsplatz eröffnen. Das Off-Price-Unternehmen wird die Flächen des bayerischen Bekleidungsfilialisten K&L Ruppert übernehmen, der über rund 2.000 m² Mietfläche verfügt. Dies ist nicht der erste Wechsel im Hanauer Forum, das erst vor anderthalb Jahren durch den Projektentwickler HBB eröffnet wurde. Bereits im letzten Jahr erklärte zum Beispiel der Ankermieter Rewe, dass das Einkaufs- und Kulturzentrum hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben sei und deshalb ein Betreiber-Wechsel für die vom Supermarkt angemieteten Flächen im Untergeschoss ansteht. Dennoch zeigt sich Center-Manager in Diana Schreiber zuversichtlich und hofft auf weitere Frequenz durch den Neuzugang. „Wir sind sicher, dass das Konzept des Unternehmens – ein bestmögliches Preis-Leistungs-Verhältnis bei Markenartikeln und Designerprodukten – hier in Hanau gut ankommen und die Besucherfrequenz weiter steigern wird."

.

TK Maxx auf Expansionskurs

Der Siegeszug der Mode-Discounter läßt sich vor allem an dem Expansionstempo ablesen. Während die Off-Price-Unternehmen eine Fläche nach der anderen eröffnen, ist der traditionelle Bekleidungsfilialist mit der Bereinigung seiner Flächen beschäftigt. In diesem Zuge ist es auch nicht das erste Mal, dass sich TK Maxx und K&L Ruppert die Klinke in die Hand geben. So übernahm der Mode-Discounter im letzten Sommer sowohl die ehemaligen Flächen von K&L in der August-Ruf-Straße 5 in Singen mit 1.900 m² als auch die Flächen am Marktplatz 38 in Würzburg mit 2.900 m². Die Eröffnung soll wie in Hanau nach erfolgtem Umbau noch im Frühling erfolgen, und das wird keineswegs die einzige Eröffnung sein, die TK Maxx im ersten Quartal dieses Jahres hierzulande feiert. Wie das Unternehmen heute bekanntgab, hat das Expansionsteam einen Mietvertrag über 1.700 m² im Mulitpark Hameln (Werkstraße 17) unterzeichnet. Damit ist der Mode-Discounter in Deutschland derzeit mit 109 Filialen vertreten.