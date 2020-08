TK Maxx eröffnet zweiten Store in Chemnitz

Neben der großen Eröffnungsfeier seiner 152. Filiale im Düsseldorfer Landmarkprojekt Kö-Bogen II auf einer Verkaufsfläche von über 4.000 m² [wir berichteten], eröffnete das Off-Price-Unternehmen am Donnerstag auch eine 1.350 m² große Filiale in Chemnitz. Hierbei handelt es sich bereits um die zweite Filiale in der Stadt. Der neue Store liegt in der Ringstraße 17 im Chemnitz Center in Röhrsdorf. Außerdem sollen in Kürze Läden in Ingolstadt, Langenfeld und Weiden folgen.

