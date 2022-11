TK Maxx eröffnet in Bayreuth und Remscheid

Mit gleich zwei Neueröffnungen im Frühjahr 2023 setzt das Off-Price-Unternehmen TK Maxx seinen Expansionskurs fort. Mit zwei unterzeichneten Mietverträgen stehen in Bayreuth und Remscheid die nächsten Neueröffnungen an der Startlinie.

.

Erstmals wird das Unternehmen einen Store in Bayreuth eröffnen. TK Maxx zieht in das Rotmain-Center am Hohenzollernring 58 ein und übernimmt die 1.750 m² Verkaufsfläche von K&L Ruppert, die das Einkaufszentrum Ende August 2022 verlassen haben. Damit reiht sich das Off-Price- Unternehmen in die Riege der 80 Geschäfte ein, die auf den 15.000 m² Verkaufsfläche des Rotmain-Centers beheimatet sind.



Ebenfalls im Frühjahr eröffnet TK Maxx in Remscheid. Im Untergeschoss des Allee-Centers Remscheid bietet TK Maxx bald genau das, was die Herzen der Shoppingfans höher schlagen lässt: Täglich neue Styles von Top Marken und Designer Labels auf rund 1.510 m² Verkaufsfläche. Damit wird das Unternehmen neben Edeka (3.000 m²) und Aldi Nord (1.600 m²) Ankermieter am Theodor-Heuss-Platz 7. Weitere Ankermieter sind H&M, Saturn und C&A. Das Allee-Center bietet 100 Shops auf 30.000 m² Fläche.