Das Off-Price-Unternehmen setzt seine Expansion in Deutschland fort. Im kommenden Jahr lädt die Textilkette erstmals alle Schnäppchenjäger zum Stöbern in den neuen Store in Dallgow-Döberitz ein. TK Maxx wird im nächsten Jahr im Havelpark Dallgow auf rund 1.750 m² eröffnen.

Durch den Abschlus...

[…]