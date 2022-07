TK Maxx eröffnet ersten Store in Dallgow

TK Maxx zieht bald in den Havelpark Dallgow. Das Unternehmen mietet rund 1.700 m² Verkaufsfläche im Einkaufszentrum am Döberitzer Weg 3. Die Eröffnung des neuen Stores findet am 18. August statt, bis zu 55 Mitarbeiter werden in der neuen TK Maxx Filiale einen Arbeitsplatz finden. Das Unternehmen setzt seine Expansion in Deutschland damit fort. Die Unterzeichnung des Mietvertrags erfolgte bereits im vergangenen Jahr [wir berichteten].



Der Havelpark Dallgow ist Teil des sogenannten „Christie“ Portfolios, das seit Ende 2016 einem Joint Venture aus Redos und der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Madison International Realty gehört. In dessen Auftrag liegen das Management und die Vermietung der Center seit 2020 in den Händen der ECE Marketplaces. Darüber hinaus ist in Einzelfällen HLG unterstützend in der Vermietung tätig.