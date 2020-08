TK Maxx eröffnet auf 5.400 m² im Kö-Bogen II

Das bekannte Off-Price-Unternehmen TK Maxx hat mit einer Verspätung von knapp drei Monaten am Donnerstag endlich als erster Einzelhändler seine Pforten in dem Vorzeigeprojekt Kö-Bogen II eröffnet. TK Maxx hat ein Ladenlokal mit rund 5.400 m² Mietfläche angemietet, von denen mehr als 4.000 m² als reine Verkaufsfläche über drei Ebenen (Erdgeschoss, 1.OG und 2. OG) genutzt werden.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Centrum Grundstücksgesellschaft mbH B&L Gruppe Kö-Bogen Düsseldorf

Am 27. August folgt der schwedische Modeanbieter Hennes & Mauritz, der als zweiter Mieter seine Türen für die Kunden öffnet. Für die Vermieter, die Projektentwickler Centrum und B&L-Gruppe, die den Kö-Bogen II gemeinsam entwickeln, ein weiterer Erfolg. Für die Düsseldorfer aber letztendlich nur ein innerstädtischer Umzug, denn H&M hat im selben Zug die Schließung einer weiteren Filiale in der Innenstadt angekündigt. Nach den Stores in der Schadowstraße und der Flinger Straße wird der Textilfilialist offensichtlich auch seine Standorte an der Königsallee sowie in den Schadow-Arkaden nicht verlängern.



Pünktlich zur Eröffnung von TK Maxx wurden vor der 112 Meter langen Fassade des Kö-Bogen II entlang der Schadowstraße auch die für den Kö-Bogen II typischen Steine als Pflasterung vor den Ladenlokalen verlegt. Der angrenzende Streifen wird künftig mit Bäumen und Sitzmöbeln ausgestattet. In der Mitte der Schadowstraße werden wiederum die Pflastersteine für einen Fahrradweg verlegt, womit die Schadowstraße zur einzigen Fußgängerzone in Deutschland avanciert, in der auch Fahrradfahren gestattet ist. Mit der Vermietung des gesamten Projektes in der Schadowstraße 32-54 ist exklusiv die Comfort-Gruppe beauftragt. Die Gesamtfertigstellung des KöBogen II ist für das dritte Quartal dieses Jahres vorgesehen.