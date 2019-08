TK Maxx eröffnet am ehemaligen Karstadt-Standort

Voraussichtlich im Herbst eröffnet TK Maxx eine 3.000 m² große neue Filiale am Paderborner Königsplatz 1. Bis Sommer 2015 war die Fläche der Standort von Karstadt, Görtz folgte als Zwischenmieter. Eigentümer der Immobilie ist die Textilhäuser F. Klingenthal GmbH. Lührmann hat bei der Anmietung von TK Maxx beraten.

.

„TK Maxx wird die Frequenz in der Innenstadt Paderborns deutlich steigern“, sagt Arne Zietzschmann, Senior Expert Consultant bei Lührmann in Osnabrück, zum neuen Mieter. Die Revitalisierung des Königsplatzes schreite voran. „Er bildet den Aufgang zur 1A-Lage in der Westernstraße und ist somit ein idealer Standort für TK Maxx“, so Zietzschmann abschließend.