TK Elevator lässt Technologiepark in Esslingen bauen

TK Elevator richtet seine Aufzugsproduktion in Deutschland neu auf: In diesem Zuge hat sich das Unternehmen für das ehemalige Eberspächer-Werk 3 als Standort für einen neuen Technologiepark entschieden. Das Grundstück in der Zeppelinstraße wurde am 30. August vom Projektentwickler Greenfield Development erworben, der die Neuentwicklung realisiert.

.