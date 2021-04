TK Elevator bezieht neues Headquarter in Düsseldorf

Von der Ruhr an den Rhein: Seit dieser Woche ziehen die ersten Mitarbeitenden von TK Elevator in das neue Headquarter in unmittelbarer Nähe des Düsseldorfer Flughafens. Den Mietvertrag hatte das Unternehmen im vergangenen Sommer unterzeichnet [wir berichteten]. Eigentümer ist der geschlossene Immobilienfonds CFB 173 der Commerz Real.

Rund 400 Mitarbeitenden des Headquarters, sowie zwei operativer Einheiten, stehen hier auf mehr als 9.000 m² Bürofläche großzügige und flexible Räumlichkeiten zur Verfügung, die nach modernsten Gesichtspunkten konzipiert sind. Ergänzt werden die Arbeitsflächen durch einen großzügigen, 500 m² großen Außenbereich im Innenhof.



„Mit dem neuen Standort geht TK Elevator einen weiteren wichtigen Schritt in der Eigenständigkeit und setzt Maßstäbe in puncto Flexibilität und modernes Arbeiten. Mit unserem Investment in den Standort unterstreichen wir unsere Herkunft und das Vorhaben, die Führungsposition des Unternehmens weiter auszubauen“, kommentiert Peter Walker, CEO von TK Elevator.



Im Gebäude wird auch großen Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt. So ist beispielsweise die Steuerung des Lichts im Gebäude präzise an das jeweils vorherrschende Tageslicht angepasst und entsprechend für verschiedenen Szenarien programmiert. Bewegungsmelder und die Dimmung des Lichts am Abend gewährleisten einen sparsamen Umgang mit Energie. Viele der ausgewählten Möbel sind nachhaltig produziert und enthalten recycelte Materialien. Zusätzlicher Komfort entsteht durch die aufwendigen Akustikelemente, sowie ergonomische Ausstattung und Möblierung.



Selbstverständlich ist das Gebäude mit den modernsten digitalen Aufzugsystemen ausgestattet. Mehrere barrierefreie Einheiten des Modells evolution 300 beinhaltet nicht nur eine maßgefertigte Kabinenausstattung, und einen Multimediascreen im Bedientableau, sondern auch das AGILE Terminal zur touchless-experience im Aufzug selbst und das cloudbasierte MAX-System. Zusätzlich bietet das Insight Monitoring die Möglichkeit zur Echtzeit- Überwachung und Remote-Steuerung.



„Die freundliche Atmosphäre, die zahlreichen Möglichkeiten und die technische Ausstattung auf allerneuestem Stand bieten unseren Mitarbeitenden ein in jeder Hinsicht unterstützendes und motivierendes Umfeld. Dieses zukunftsweisende Konzept, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und althergebrachte starre Büroräumlichkeiten hinter sich lässt, steht im Einklang mit dem Aufbruch von TK Elevator in eine neue Ära. Die unterschiedlichen Raummodule, von Think-Tank über Besprechungsräume und Telefonboxen bis hin zu Projekträumen bietet für jede Arbeitssituation etwas. Kommunikation und Austausch werden hier großgeschrieben.“, erläutert Dr. Detlef Hunsdiek, Chief Human Resources Officer bei TK Elevato