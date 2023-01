Titan Investment Germany hat einen Supermarkt mit 1.210 m² Verkaufsfläche in der Franz-Hartl-Straße 1 in Regensburg erworben. Das Objekt mit Baujahr 2006 umfasst insgesamt rund 4.200 m² Grundstücksfläche und wurde von einem privaten Eigentümer für etwa 3,2 Mio. Euro verkauft. Das Objekt ist langfristig an Netto vermietet. NAI Apollo München

