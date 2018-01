Tishman Speyer vermietet über 9.000 m² an Naspers in Berlin

Pressehaus am Alexanderplatz

Tishman Speyer hat in seinem kürzlich erworbenen Pressehaus am Alexanderplatz [Tishman Speyer kauft Pressehaus am Alexanderplatz] einen Mietvertrag über rund 9.000 m² mit dem südafrikanischen Medienkonzern Naspers unterschrieben. Naspers wird seine Berliner Präsenz zum global Tech-Hub ausbauen und die hierfür angemieteten Flächen verwenden. Nach dem Abschluss der Revitalisierung des Pressehauses in der Karl Liebknecht Straße 29 im nächsten Jahr, bietet das Gebäude modernste Büroflächen im Loft Charakter auf ca. 22.000 m². Mit dem Medienkonzern konnte bereits der zweite große Büromietvertrag im Gebäude abgeschlossen werden, wodurch das Hochhaus nahezu vollvermietet ist.

„Tishman Speyer ist stolz in einer so frühen Projektphase einen zweiten, so namhaften und internationalen Ankermieter gefunden zu haben. Diese Anmietung ist ein deutlicher Beweis für die Qualität der Projektenwicklung Pressehaus und ein starker Impuls für die zukünftige Entwicklung des Alexanderplatzes in Berlin“, kommentiert Florian Reiff Geschäftsführer und Senior Managing Director von Tishman Speyer Deutschland den Abschluss.



CBRE war für beide Mietabschlüsse vermittelnd tätig und die Rechtsberatung wurde durch DLA Piper (Eigentümer) übernommen. Naspers wurde durch die Berliner Rechtsanwälte Samp Schilling vertreten.