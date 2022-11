Tishman Speyer hat im Bürohaus an der Alten Oper (BAO) in Frankfurt zwischen Juli und September 2022 insgesamt neun Büromietverträge mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.800 m² abgeschlossen, was über die Hälfte der gesamten Büromietfläche entspricht. Darunter fielen Prolongationen und Erweiterungen von Bestandsmietern von etwa 7.500 m² sowie vier Neuvertragsabschlüsse

Fotos: Manuel Debus



