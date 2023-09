Tishman Speyer kauft Ten Brinkes Wohnprojekt in Grenzach-Wyhlen

Tishman Speyer hat im Rahmen eines Forward Deals ein Projekt mit 88 Wohneinheiten im baden-württembergischen Grenzach-Wyhlen bei Basel von Projektentwickler Ten Brinke erworben. Das Projekt wird in einen offenen Spezialfonds eingebracht.

Die Immobilie ist Teil der Quartiersentwicklung Kapellenbach-Ost, ein ca. 14,4 Hektar großes neues Wohngebiet. Das Gebäude umfasst eine Gesamtmietfläche von 6.825 m² und wird höchsten Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzstandards (KfW-40 NH) gerecht. Hinzu kommen 105 Tiefgaragenstellplätze und 14 Außenstellplätze. Für das Objekt wird eine diversifizierte Mieterstruktur angestrebt; der Anteil an Sozialwohnungen beträgt rund 30 Prozent.



„Das Projekt verbindet erstklassiges Wohnen mit nachhaltiger Stadtentwicklung an einem vielversprechenden Standort. Mit Blick auf die Metropolregion Basel, das dynamische Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz und die hohe Nachfrage nach Wohnraum im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet, handelt es sich bei dem Projekt um ein attraktives Investment.“, erläutert Guido Boltes, Senior Director bei Tishman Speyer.



Das Projekt liegt zentral in Grenzach-Wyhlen, umgeben von Wohn- und Grünflächen und verfügt über eine sehr gute Anbindung. Basel ist nur 15-Fahrminuten entfernt. Der Bahnhof Basel Badischer Bhf ist mit der Bahn in acht Minuten erreichbar und durch die Nähe zu den Autobahnen A5 und A98 ist eine effiziente Verkehrsanbindung garantiert.



Charles Smith, Managing Director bei Tishman Speyer, ergänzt: „Die Renditeanforderungen von Investoren an Immobilieninvestments sind mit der Zinswende deutlich gestiegen. Gleichzeitig ist der Wunsch nach ESG-konformen Anlagen weiterhin groß. Hier bieten geförderte Neubauprojekte im KfW-40 QNG-Standard mit Sozialwohnungsanteil insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern aktuell sehr spannende Opportunitäten. Wir haben eine umfassende Pipeline solcher Projekte gesourct und ermöglichen nun weiteren Investoren Zugang zu speziell diesem Wohnsegment in Deutschland.“



Die Transaktion wurde von Jebens Mensching (Recht) und Kroll Real Estate Advisory Group (Technik) beratend begleitet.