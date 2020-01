Tishman Speyer kauft „Haus am Bundesrat“ von Blackstone und Quincap

Die Tishman Speyer Investment Management GmbH (TSIM) hat das „Haus am Bundesrat“ in Berlin im Rahmen eines Share Deals erworben. Der Ankauf der Büroimmobilie im Stadtteil Mitte erfolgte für zwei deutsche institutionelle Anleger. Die Core-Immobilie befand sich seit 2017 im Besitz des von Blackstone gemanagten European Core+ Fonds sowie Quincap [wir berichteten]. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Marktinformationen lag dieser aber bei über 160 Mio. Euro.

