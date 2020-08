Tishman Speyer kauft G+J Zentrale in Hamburg

Die alte Zentrale von Gruner + Jahr (G+J) geht überraschend nicht wie geplant an die Stadt Hamburg, sondern an ein Konsortium, angeführt durch Tishman Speyer. Der Verlag hatte im Rahmen seiner Neubauplanung am Lohsepark in der Hafencity den alten unter Denkmalschutz stehenden Verlagssitz am Baumwall an die Stadt verkauft, die dort Teile der Uni unterbringen wollte. Kolportiert wurde damals ein Betrag von rund 156 Mio. Euro [wir berichteten]. Der Übergang von Nutzen und Lasten des denkmalgeschützten Objektes sowie die Zahlung des Kaufpreises waren bis 2024 geplant. Jetzt heißt es zurück auf Los, denn das Verlagshaus hat es sich anscheinend aufgrund eines besseren Angebots anders überlegt und Finanzsenator Dr. Andreas Dressel ist aufgrund des Corona-geplagten Haushalts auch eher dankbar für die Kehrtwende. Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) eine einvernehmliche Aufhebung des Kaufvertrags vereinbart, die die letztendliche Ausübung des vertraglichen Rücktrittsrechts entbehrlich macht.

„Gruner + Jahr ist für den Wirtschafts- und Medienstandort Hamburg von erheblicher Bedeutung – das Verlagshaus gehört zu Hamburg, und das soll auch so bleiben. Mit dieser für alle Seiten gut vertretbaren Lösung sorgen wir für langfristige Standort- und Planungssicherheit. Mit dem Neubau von G+J wird ein wesentlicher Eckpfeiler des neuen HafenCity-Quartiers Lohsepark Realität. Ganz im Sinne unserer stadtentwicklungspolitischen Ziele werden wir auch die weitere Entwicklung des Areals am Baumwall eng begleiten. Um das abzusichern, haben wir durch ein Vorkaufsrecht das Instrument, einen städtebaulichen Vertrag zu vereinbaren, der die städtischen Interessen angemessen berücksichtigt“, so Finanzsenator und Verwaltungsratsvorsitzender des LIG Dr. Andreas Dressel.



Ersten Informationen zufolge plant Tishman Speyer einen denkmalgerechten gemischt genutzten Umbau. In den oberen Etagen sollen Büros, möglicherweise auch Wohnungen einziehen, im Erdgeschoss soll Gastronomie und Einzelhandel angesiedelt werden. Die plötzliche Kehrtwende stößt angesichts des Wohnraummangels in der City nicht bei allen Politikern auf Gegenliebe. Diese Problematik will Dressel aber über einen städtebaulichen Vertrag lösen, der auch die Bebauungsmöglichkeiten auf dem Parkplatz auf dem Areal Am Baumwall 11 regeln wird.



„Gruner + Jahr ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Pfeiler des Medienstandortes Hamburg. Dass die Stadt dem Unternehmen eine langfristige Perspektive bieten kann, ist deshalb unverzichtbar. Mit dieser Lösung erhält G+J mehr Spielraum und die notwendige Flexibilität für den Neubau am Lohsepark. Die Entwicklung des ikonischen, denkmalgeschützten Gebäudes am Baumwall durch TishmanSpeyer wird die Stadt eng begleiten. Gebraucht wird eine kluge Nutzung, die Impulse für die Stadtentwicklung mit dem Denkmalschutz vereint“, ergänzt Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien.