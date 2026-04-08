Tishman Speyer investiert für deutsches Versorgungswerk im Großraum Kopenhagen

Tishman Speyer hat von Heimstaden Investment AB ein erstklassiges Wohnentwicklungsgrundstück in Rødovre im Großraum Kopenhagen erworben. Das Projekt „Else Sørensens Vej 25-33A“ soll im zweiten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Die im Rahmen eines dedizierten Wohnmandats für einen deutschen Pensionsfonds erworbene Entwicklung umfasst bei einer Gesamtfläche von 16.871 m² insgesamt 186 hochwertige Wohneinheiten sowie 168 Tiefgaragenstellplätze.

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