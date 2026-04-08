Prime-Entwicklung von Heimstaden
Tishman Speyer investiert für deutsches Versorgungswerk im Großraum Kopenhagen
Tishman Speyer hat von Heimstaden Investment AB ein erstklassiges Wohnentwicklungsgrundstück in Rødovre im Großraum Kopenhagen erworben. Das Projekt „Else Sørensens Vej 25-33A“ soll im zweiten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Die im Rahmen eines dedizierten Wohnmandats für einen deutschen Pensionsfonds erworbene Entwicklung umfasst bei einer Gesamtfläche von 16.871 m² insgesamt 186 hochwertige Wohneinheiten sowie 168 Tiefgaragenstellplätze.
Der Verkäufer, Heimstaden Investment AB, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Heimstaden AB. Das Unternehmen wird weiterhin für die Errichtung des Projekts verantwortlich sein, dessen Bau bereits weit fortgeschritten ist und dessen Fertigstellung für April 2027 vorgesehen ist. Die Akquisition erfolgte in Partnerschaft mit Rubik Properties, einem sehr erfahrenen lokalen Betreiber mit umfassender Marktkenntnis und einer starken institutionellen Erfolgsbilanz. Gemeinsam werden Tishman Speyer und Rubik Properties die Vermietungsstrategien sowie das Asset Management verantworten.
Die Transaktion stellt die fünfte Akquisition von Tishman Speyer im Auftrag eines deutschen Pensionsfonds dar, der sich auf neu errichtete Core-Wohninvestments sowie aktives Asset Management in ausgewählten europäischen Tier-1- und Tier-2-Städten konzentriert. Zugleich handelt es sich um die erste Investition des Fonds außerhalb Deutschlands und um einen wichtigen Schritt in der strategischen Expansion von Tishman Speyer in die nordischen Märkte.
„Das Projekt erweitert unser dediziertes Wohnmandat auf die nordischen Länder – einen Markt mit starken demografischen Entwicklungen und einer nachhaltig hohen Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Mietwohnraum“, sagte Nils Skornicka, Managing Director bei Tishman Speyer. „Diese Akquisition unterstreicht unsere Überzeugung vom europäischen Wohnimmobiliensektor sowie die Stärke unserer Residential-Plattform.“
Mit einer Metropolbevölkerung von über zwei Millionen Einwohnern verzeichnet der Großraum Kopenhagen seit mehr als einem Jahrzehnt ein anhaltendes Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum, was die steigende Nachfrage nach hochwertigem Mietwohnraum zusätzlich stützt. Das Projekt befindet sich in Rødovre, unmittelbar westlich der Kopenhagener Innenstadt, im aufstrebenden Stadtquartier Gartnerbyen – einem ehemaligen Gewerbestandort, der derzeit in ein lebendiges, gemischt genutztes urbanes Quartier transformiert wird. Der Kopenhagener Wohnungsmarkt ist durch ein begrenztes Neubauangebot, niedrige Leerstandsquoten und kontinuierliches Mietwachstum gekennzeichnet, wobei das Projekt zu den letzten Wohnentwicklungen in einem strukturell unterversorgten Teilmarkt zählt.
Die Entwicklung umfasst 186 Wohneinheiten mit einer durchschnittlichen Größe von rund 91 m² und einem Wohnungsmix aus Zwei- bis Vier-Zimmer-Einheiten, der auf Familien und Berufstätige ausgerichtet ist. Ein zentraler, begrünter Innenhof verbessert die natürlichen Lichtverhältnisse, die Privatsphäre sowie die betriebliche Effizienz und bietet zugleich gemeinschaftlich nutzbare Außenflächen.
Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Anbindung mit sehr guter Erreichbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs in unmittelbarer Nähe, einschließlich Bus-, Metro-, Stadtbahn- und Bahnverbindungen, sowie übergeordneter Straßeninfrastruktur, die effiziente Pendelverbindungen in die Kopenhagener Innenstadt und das Umland ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt der Standort nachhaltige Mobilität durch eine ausgeprägte Fahrradinfrastruktur sowie die Integration in öffentliche Verkehrssysteme zur Minimierung von „Last-Mile“-Wegen.