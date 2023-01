Tishman gewinnt Management-Mandat für Wohnportfolio

Tishman Speyer wurde von einem auf Wohnimmobilien spezialisierten Fonds, der für eine große deutsche Pensionskasse investiert, mit dem Asset- und Investment Management eines deutschlandweiten Portfolios betraut. Es besteht aus neu entwickelten Wohnanlagen an zehn Standorten in neun deutschen Städten, darunter Berlin, Hamburg und Leipzig. Das Transaktionsteam von Tishman Speyer wird darüber hinaus die Assets under Management des Fonds selektiv weiter ausbauen.

.

Das Portfolio umfasst rund 1.300 Wohnungen, die zum größten Teil bereits fertiggestellt und bezogen sind. Die letzten Einheiten werden im Laufe des Jahres fertiggestellt. Das Portfolio zeichnet sich vor allem durch die Qualität des bereitgestellten Wohnraums aus. Die Wohnungen sind barrierefrei und die Immobilien weisen eine hohe Energieeffizienz mit KfW55-Mindeststandard aus. Einige Häuser werden sogar den KfW40NH-Standard erreichen. Damit passen die Objekte auch zu Tishman Speyers ESG-Strategie. Die Qualität der einzelnen Objekte wird auch zukünftig durch einen maßgeschneiderten Ansatz in Design und Bau ergänzt. Hierbei sind In-house-Architekten tätig, um Wohneinheiten zu schaffen, die an die unterschiedlichen Anforderungen des jeweiligen Standorts angepasst sind.



Tishman Speyer hat damit in den letzten zwölf Monaten zwei Mandate im Segment Wohnen gewonnen. Bereits im ersten Halbjahr 2022 wurde eine Zusammenarbeit mit einem Wohnfonds für deutsche institutionelle Investoren vereinbart.