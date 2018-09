Tina Künnen wird Sales Director für La Française in Deutschland

Tina Künnen

Der internationale Asset Manager La Française setzt seine Entwicklungsstrategie für Deutschland konsequent fort und verstärkt mit Tina Künnen das deutsche Vertriebsteam in Frankfurt.

„La Française nimmt auf dem deutschen Markt zunehmend Fahrt auf. Tina Künnen wird zusammen mit Kay Scherf, unserem Head of Sales für Deutschland, unsere Investmentexpertise, im Bereich Fixed-Income-, Absolute-Return und Nachhaltigkeitsaktien, im deutschen institutionellen und Retailmarkt positionieren. Als erfahrene Vertriebsspezialistin ist Tina eine wertvolle Ergänzung für unser Team", sagt Philippe Lecomte, CEO von La Française AM International.



Tina Künnen verfügt über fünfzehn Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Sie begann ihre Karriere 2003 als Fondsanalystin bei der Lipper Reuters AG, was sich für ihre weitere berufliche Entwicklung als sehr wertvoll erwies. 2008 wechselte sie als Sales Managerin zu AXA Investment Managers Deutschland. Ab 2010 fungierte sie bei Natixis Investment Managers zunächst als Sales Director, später als Head of Business and Client Development. Sie ist diplomierte in Betriebswirtschaftlerin mit den Schwerpunkten Finanzen und Wirtschaftsinformatik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt.