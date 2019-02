Tina Froböse gründet Select Hotel Advisory Services

Tina Froböse

© Select Hotel Advisory Services

Tina Froböse hat die Consulting-Firma Select Hotel Advisory Services gegründet, deren Fokus auf Bestandshotels liegt. "Die vielen Neueröffnungen werden in den kommenden Jahren den Hotelmarkt ordentlich aufmischen. Hier können wir Eigentümer als auch Betreiber darin unterstützen, ihre Hotels wieder im Wettbewerb nach vorne zu bringen“, beschreibt die Geschäftsführerin den Schwerpunkt der Select.

.

Bevor Tina Froböse Anfang des Jahres die Select gründete, war sie bereits 13 Jahre in der Hotelberatung verantwortlich tätig; so z. B. der BBG-Consulting, Europas ältester Hotelberatungsgesellschaft. „Im Moment arbeiten wir bereits für eine US-amerikanische Investorengruppe an der Ankaufsprüfung eines Hotelportfolios quer durch Deutschland sowie an der Weiterentwicklung von zwei Hotels in Berlin und Stuttgart“, freut sich Tina Froböse über den Start der Select.