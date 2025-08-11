Tin Inn wächst weiter – sechster Standort in Meckenheim eröffnet

Die Hotelkette Tin Inn, bekannt für ihre digitalen Hotels aus recycelten Überseecontainern, hat nach einer Bauzeit von rund neun Monaten die Eröffnung ihres sechsten Standorts in Meckenheim gefeiert. Der Hotelbetreiber verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne in Deutschland und Österreich.

Die Tin Inn Holding AG hat am 7. August 2025 ihr sechstes Hotel in Meckenheim eröffnet. Das neue Haus bietet insgesamt zehn Einzelzimmer und zehn Doppelzimmer, die modernste Haustechnik nach KfW40-Standard bieten. „Meckenheim war für uns von Beginn an ein wichtiger Standort für unseren Expansionskurs. Denn die Stadt bietet durch ihre zentrale Lage im Rheinland ideale Voraussetzungen, um insbesondere unsere Hauptzielgruppe der Geschäftsreisenden optimal zu bedienen“, betonte CEO und Mitgründer Nico Sauerland bereits zum Baustart im Oktober.



Die Hotelkette aus dem Kreis Heinsberg fokussiert sich auf rund 1000 bis 2500 m² große Grundstücke in mittelgroßen Städten und B-Lagen mit stabiler Nachfrage und geringem Wettbewerb. Herzstück des Konzepts ist eine modulare Bauweise aus recycelten Überseecontainern, gefertigt in der eigenen Smart Factory in Wassenberg. Diese ermöglicht schnelle, ressourcenschonende Bauprojekte und einen komplett digitalisierten, rezeptionsfreien Betrieb ohne eigenes Gastronomieangebot.



Neben der Eröffnung erhielt Tin Inn im Juli drei neue Baugenehmigungen, wodurch die Pipeline auf 35 geplante Standorte in Deutschland und Österreich anwächst. Bis Ende 2025 sollen vier weitere Hotels in NRW folgen. Aktuell laufen die Bauarbeiten für den siebten Standort, der im Kreis Viersen entsteht. Das neue Hotel mit 10 Einzelzimmern (12 m²) und 10 Doppelzimmer (25 m²) liegt in der Poststraße in Nettetal-Kaldenkirchen und ist ebenfalls bereits auf der Zielgeraden eingebogen. Neben den laufenden Eröffnungen wurde ergänzend ein Abonnementmodell für Geschäftskunden eingeführt, das planbare Reisekosten und flexible Nutzung bieten soll und ein Ansatz zur Steigerung der Wochentagsauslastung darstellt.



„Wir verfügen über eine starke Pipeline, eine genehmigte Projektreserve und ein leistungsfähiges Betriebsmodell. Das versetzt uns in die Lage, unsere Ziele für 2025 entschlossen anzugehen und zugleich die Grundlage für eine nachhaltige Wertsteigerung im Sinne unserer Investoren weiter auszubauen“, so Sauerland. Mehrheitsaktionärin ist seit Herbst 2023 die Benner Holding, die zunächst als Gesellschafterin eingestiegen war und auch bei der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Juli 2024 als Mehrheitsaktionärin der Tin Inn Holding AG an Bord blieb. Seit Juni 2025 ist die Hotelkette offiziell im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.