20-Zimmer
Tin Inn setzt in Euskirchen Spatenstich für nächstes Containerhotel
In unmittelbarer Nähe zum gerade fertiggestellten Office Park 2 an der Thomas-Eßer-Straße startet das nächste Bauprojekt: Mit dem Spatenstich beginnt Tin Inn mit dem Bau seines nächsten Hotels, dem Tin Inn Euskirchen. Kurz nach dem erfolgreichen Start in Meckenheim [wir berichteten] baut der Betreiber von Containerhotels seine Präsenz in NRW damit weiter aus.
Mit dem symbolischen ersten Spatenstich durch Co-CEO Nico Sauerland und CTO Levi Rostek auf dem Grundstück in der Otto-Lilienthal-Straße 2 in Euskirchen hat Tin Inn den offiziellen Baubeginn seines nächsten Hotels in Euskirchen eingeläutet. Der Standort liegt nur 20 Minuten vom schon kürzlich eröffneten Hotel in Meckenheim entfernt [wir berichteten].
„Der Standort auf der Otto-Lilienthal-Straße in Euskirchen war ein Volltreffer. Wir sind vom Potenzial der Region überzeugt und freuen uns, den Geschäftsreisenden und Privatbesuchern der Stadt eine digitale, komfortable und nachhaltige Übernachtungsmöglichkeit anzubieten“, sagt Nico Sauerland.
Das neue Hotel in Euskirchen wird zehn Einzelzimmer mit jeweils 12 m² und zehn Doppelzimmer mit 25 m² bieten, die seriell in der Smart Factory in Wassenberg im Kreis Heinsberg produziert werden. Die Zimmer sind mit 2,10 Meter langen Boxspringbetten sowie modernen Badezimmern ausgestattet. Nachhaltigkeit und Komfort stehen im Fokus der Einrichtung. Der Betrieb ist zu 100 Prozent digital organisiert, wodurch Gäste ohne Anstehen an der Rezeption einchecken können. Für eine besondere Raumatmosphäre sorgt moderne Haustechnik nach dem KfW-40-Standard. Die Hauptzielgruppe sind puristisch reisende Geschäftsleute und Kurzurlauber.