Tin Inn setzt in Euskirchen Spatenstich für nächstes Containerhotel

In unmittelbarer Nähe zum gerade fertiggestellten Office Park 2 an der Thomas-Eßer-Straße startet das nächste Bauprojekt: Mit dem Spatenstich beginnt Tin Inn mit dem Bau seines nächsten Hotels, dem Tin Inn Euskirchen. Kurz nach dem erfolgreichen Start in Meckenheim [wir berichteten] baut der Betreiber von Containerhotels seine Präsenz in NRW damit weiter aus.

.