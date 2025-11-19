Nahe Venlo
TIN Inn eröffnet Standort in Nettetal-Kaldenkirchen
Das Wassenberger Hotel-Startup TIN Inn expandiert weiter: Nur wenige Wochen nach der Eröffnung in Meckenheim [wir berichteten] geht nun in Nettetal-Kaldenkirchen der nächste serielle, digital betriebene Micro-Hotelstandort an den Start. Der neue 20-Zimmer-Standort liegt unmittelbar an der niederländischen Grenze und richtet sich vor allem an Geschäftsreisende.
Mit der Eröffnung seines neuesten Standorts in Nettetal-Kaldenkirchen stärkt TIN Inn seine Präsenz am Niederrhein. Das Hotel mit 20 Zimmern an der Poststraße 66 befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Grenze bei Venlo und ist vollständig digital organisiert. Gäste erhalten vorab einen Zugangscode per E-Mail und checken kontaktlos ein. Auf eine klassische Rezeption verzichtet das Konzept bewusst, ebenso auf ein Frühstücksangebot. Stattdessen soll die lokale Gastronomie vor Ort profitieren.
Das Startup setzt bei der Realisierung seiner Standorte auf sein serielles Bauprinzip: Das Gebäude basiert auf recycelten Überseecontainern, produziert in der firmeneigenen Fertigung in Wassenberg. Die Zimmer sind modern ausgestattet, inklusive großer Boxspringbetten und Fußbodenheizung im Bad.
CEO Nico Sauerland sieht den Standort als strategischen Baustein der Expansion und verweist auf starke Nachfrage bereits vor der Eröffnung. „Mit unsrem innovativen Konzept, ist es uns möglich hier in Nettetal-Kaldenkirchen erfolgreich ein Hotel zu betreiben. Wir haben schon vorab Anfragen erhalten und freuen uns auf zahlreiche Gäste hier am Niederrhein”, so der CEO.
TIN Inn zählt nun insgesamt 140 buchbare Zimmer in Deutschland, die laut des Unternehmens eine Durchschnittsauslastung von über 70% verzeichnen.