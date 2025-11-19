TIN Inn eröffnet Standort in Nettetal-Kaldenkirchen

Das Wassenberger Hotel-Startup TIN Inn expandiert weiter: Nur wenige Wochen nach der Eröffnung in Meckenheim [wir berichteten] geht nun in Nettetal-Kaldenkirchen der nächste serielle, digital betriebene Micro-Hotelstandort an den Start. Der neue 20-Zimmer-Standort liegt unmittelbar an der niederländischen Grenze und richtet sich vor allem an Geschäftsreisende.

