Timbercreek schließt kanadischen Fonds mit deutscher Beteiligung

Timbercreek Asset Management hat seinen geschlossenen Immobilienfonds „Timbercreek Canadian Multi-Residential Value Add Fund“ mit Kapitalzusagen in Höhe von 175 Mio. Euro geschlossen. An dem Fonds, der in vermietete Mehrfamilienhäuser in Schlüsselregionen Kanadas investiert, sind zu 60 Prozent auch deutsche institutionelle Investoren beteiligt. Ein maßgeblicher Investor des Fonds ist die in München ansässige Bayerische Versorgungskammer (BVK), die Timbercreek bereits im Oktober mit einem 40 Mio. Euro schweren Mandat für den Fonds betraut hatte [Bayerische Versorgungskammer setzt auf kanadische Wohnimmobilien].

Der „Timbercreek Canadian Multi-Residential Value Add Fund“ will in vermietete Mehrfamilienhäuser investieren, deren Wert durch aktives Management erhöht werden soll. Der Fonds hat eine Laufzeit von sieben Jahren und strebt Gesamterträge entsprechend einer aktiven, wertsteigernden Strategie an. Der„Timbercreek Canadian Multi-Residential Value Add Fund“ ist bereits der vierte von Timbercreeks kanadischen „Value Add“-Immobilienfonds, die sich auf Mehrfamilienhäuser konzentrieren. Die Gelder werden in einem Investmentvehikel gehalten, das von LRI Invest Luxembourg aufgelegt wurde und verwaltet wird.



Seit Gründung 1999 hat Timbercreek direkte Immobilientransaktionen in einer Höhe von mehr als 2,9 Mrd. Euro getätigt. Das Unternehmen hat zuvor bereits drei ähnliche kanadische Value-Add-Mandate mit mehr als 4.500 Wohneinheiten abgeschlossen.