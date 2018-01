Timbercreek prognostiziert das weitere Potential von REITs

In diesem Jahr werden die Gesamterträge für weltweit börsennotierte Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts, REITs) voraussichtlich in einer Bandbreite von 8 bis 10 Prozent steigen, nach 11,4 Prozent 2017 (alle Werte auf US-Dollar-Basis). Die Erträge werden sich dabei aus einer Bardividende von 4,6 Prozent sowie einem Ertragswachstum von 4 bis 5 Prozent zusammensetzen, hervorgerufen durch höhere zu erzielende Mietpreise, die Fertigstellung von neuen Projekten und zunehmende Akquisitionen im Immobilienbereich. So lautet die Prognose im „Global Real Estate Securities 2018 Market Outlook“, der jährlichen Studie von Timbercreek.

Die aktuelle Studie nennt Investmentchancen für weltweite REITs in diesem Jahr, die Timbercreek in unterschiedlichen Regionen und bei verschiedenen Immobilientypen identifiziert hat. Zu einem der großen Gewinner 2018 wird laut der Studie der deutsche Büromarkt mit sinkendem Leerstand und steigenden Marktmieten, besonders in den sieben größten deutschen Städten, gehören.



„In einem Umfeld, in dem die weltweiten Aktienmärkte neue Höchststände erreichen und festverzinsliche Wertpapiere auf steigende Zinsen treffen, halten wir Immobilienangebote für eine wertvolle Quelle alternativer Erträge“, sagt Claudia Reich Floyd, Portfoliomanagerin und Leiterin des Hamburger Büros von Timbercreek. „Ein Ertragswachstum, das die Inflation übertreffen sollte, und die Diversifikation machen globale REITs damit erneut zu einer attraktiven Asset-Klasse für 2018.“