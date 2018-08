Timbercreek lanciert Immobilienaktienfonds für Schweizer Family Office

Timbercreek Investment Management ist vom Schweizer Family Office Stephan Kehrli Friends & Family Office damit beauftragt worden, einen Publikumsfonds für globale Immobilienaktien zu managen: Der Siren Global Real Estate Value Fund investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von börsengelisteten Immobilienaktiengesellschaften und strebt eine jährliche Rendite von 10 Prozent an. Bereits seit 2009 verwaltet der Asset Manager die globale „Timbercreek Core“-Immobilienaktienstrategie im Spezialfondsmantel für deutsche Versorgungseinrichtungen.

.

„Mit der Auflage des Siren-Publikumsfonds (UCITs) machen wir unsere erfolgreiche globale Strategie für Immobilienaktien, die bislang institutionellen Anlegern vorbehalten war, einem weiteren Anlegerkreis zugänglich“, sagt Claudia Reich Floyd, Portfoliomanagerin und Leiterin des Deutschland-Büros von Timbercreek in Hamburg.