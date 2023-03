Timber Pioneer wird neuer Hauptsitz von Universal Investment

Das Richtfest ist noch keine vier Monate her [wir berichteten], da haben UBM Development und Paulus Immobilien bereits den ersten Mietvertrag in Frankfurts ersten Holz-Hybrid-Bürogebäude mit dem Namen Timber Pioneer unter Dach und Fach. Mit Universal Investment gewinnen die beiden Partner einen renommierten Mieter, der auf fast 10.000 m² seinen neuen Hauptsitz in dem Achtgeschosser einrichten wird.

.