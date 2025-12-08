Timber Peak in Mainz: Holzhybrid-Büros mit Gesundheitsbonus

Mit dem „Timber Peak” entsteht im Mainzer Zollhafen ein Bürohochhaus in Holz-Hybridbauweise. Auf 8.750 m² entstehen flexible Flächen, von denen einige bereits vor Fertigstellung vermietet werden konnten. Die Flächen helfen Unternehmen aber nicht nur, immer wichtigere ESG-Kriterien zu erfüllen. Studien belegen zudem den gesundheitlichen Mehrwert.

