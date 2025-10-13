Tilman Möller übernimmt People-&-Culture-Leitung bei Heimstaden

Mit Tilman Möller holt sich Heimstaden einen erfahrenen Head of People & Culture Germany an Bord. Der Experte für Personalplanung und -entwicklung, Performance Management und Talent Acquisition bringt mehr als 18 Jahre Berufserfahrung im Personalbereich mit.

Tilman Möller ist ausgebildeter Hotelfachmann und begann seine Laufbahn bei den internationalen Hotelketten Kempinski und InterContinental. Wichtige Stationen seiner Karriere sind die Unternehmen Rotana Hotel Management, GCH Hotel Group sowie – außerhalb der Hospitality-Branche – das Beratungsnetzwerk Comatch. In den letzten fast vier Jahren war Möller für den Online-Immobilienmakler McMakler tätig, wo er unter anderem die Positionen Head of Culture & Engagement und zuletzt Head of Talent Acquisition ausfüllte.