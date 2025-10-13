Cookie Fehler:

Neuer HR-Chef bei Heimstaden

Tilman Möller übernimmt People-&-Culture-Leitung bei Heimstaden

Mit Tilman Möller holt sich Heimstaden einen erfahrenen Head of People & Culture Germany an Bord. Der Experte für Personalplanung und -entwicklung, Performance Management und Talent Acquisition bringt mehr als 18 Jahre Berufserfahrung im Personalbereich mit.

.

Tilman Möller ist ausgebildeter Hotelfachmann und begann seine Laufbahn bei den internationalen Hotelketten Kempinski und InterContinental. Wichtige Stationen seiner Karriere sind die Unternehmen Rotana Hotel Management, GCH Hotel Group sowie – außerhalb der Hospitality-Branche – das Beratungsnetzwerk Comatch. In den letzten fast vier Jahren war Möller für den Online-Immobilienmakler McMakler tätig, wo er unter anderem die Positionen Head of Culture & Engagement und zuletzt Head of Talent Acquisition ausfüllte.