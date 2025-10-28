Tikehau Capital und Cresco übernehmen Tierpark Hotel in Berlin

Tikehau Capital und Cresco Real Estate haben das Tierpark Hotel in Berlin-Lichtenberg erworben. Mit dem Ankauf des 4-Sterne-Hotels mit 278 Zimmern erweitern beide Investoren ihre strategische Zusammenarbeit auf das Hotelsegment und setzen ihre Value-Add-Strategien im deutschen Markt fort.

.

Das im Jahr 1976 errichtete 4-Sterne-Tagungs- und Freizeithotel verfügt über 278 Zimmer sowie 14 flexibel nutzbare Veranstaltungsräume für Seminare, Workshops, Tagungen, Kongresse und Bankette. Die Liegenschaft befindet sich an der Franz-Mett-Straße 3-9 im Bezirk Berlin-Lichtenberg und zeichnet sich durch ihre gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die unmittelbare Nachbarschaft zu Europas größtem Landschafts- und Tierpark aus. Der Standort bietet damit attraktive Voraussetzungen für Geschäfts- und Freizeitreisende gleichermaßen.



Cresco plant den Hotelbetrieb fortzuführen und gezielt in die Modernisierung und Energieeffizienz der Immobilie zu investieren. Dabei verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, der Nachhaltigkeit und das Nutzererlebnis gleichermaßen berücksichtigt.



„Wir beobachten den Hotelmarkt schon seit vielen Jahren und sehen gutes Potenzial, Hotelimmobilien mit Modernisierungsbedarf anzukaufen und durch gezielte Capex-Maßnahmen zu repositionieren. Cresco hat langjährige Erfahrung im Betrieb von Studentenwohnanlagen sowie von Event- und Konferenzflächen und tritt mit dieser Transaktion in das operative Hotelmanagementgeschäft ein“, sagt Daniel Schuldig, Founding Partner von Cresco Real Estate.



Der Erwerb markiert das zweite gemeinsame Projekt von Tikehau Capital und Cresco. Im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft konzentrieren sich die Unternehmen auf Value-Add-Investments in Immobilien mit Entwicklungspotenzial. Das Projekt ist Teil der paneuropäischen Value-Add-Strategie von Tikehau Capital und stellt bereits die fünfte Investition des zweiten Vintages in Deutschland dar. Finanziert wird die Akquisition über einen Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung.



„Der Erwerb des Tierpark Hotels ist ein wichtiger Meilenstein für unser Immobilienportfolio in Deutschland und fügt sich ideal in unsere Value-Add-Strategie ein. Wir danken unserem Partner Cresco für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, der uns maßgeblich dabei unterstützt hat, das Objekt wertsteigernd zu entwickeln und unsere Position als Investor im Hotelsegment weiter zu stärken“, sagt Steffen Meinshausen, Head of Real Estate Germany bei Tikehau Capital.



Bei der Transaktion wurden Tikehau Capital und Cresco rechtlich von Simmons & Simmons (Tikehau Capital), Dechert (Cresco) sowie Hogan Lovells (Tikehau Capital und Cresco) beraten.