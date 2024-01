Das Luxushaus Tiffany & Co. hat im November 2023 einen Flagship-Store in repräsentativer Ecklage am Berliner Kurfürstendamm 188-189 eröffnet. Die Edelmarke hat 340 m² in dem denkmalgeschützten eleganten weißen Jugendstil-Eckgebäude angemietet, wovon 270 m² Verkaufsfläche sind. Die Vermietung wurde begleitet von Jones Lang LaSalle. Vermieter ist die RFR Management GmbH,

[…]