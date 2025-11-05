„Urban und naturnah“
Tierpark Lodge: Berenberg sichert sich 50 Wohnungen für Single Family Office
Die Berenberg Real Estate Asset Management hat in Hamburg-Eimsbüttel die vollvermietete Wohnanlage Tierpark Lodge mit rund 4.600 m² Mietfläche für ein Single Family Office erworben. Die 2012 errichtete Immobilie umfasst 50 Wohnungen und Stadthäuser. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Die in 2012 errichtete Wohnanlage mit 50 modernen Mietwohnungen sowie Stadthäusern befindet sich im begehrten Hamburger Bezirk Eimsbüttel, der für seine gelungene Verbindung von urbanem Lebensstil und naturnaher Umgebung bekannt ist. Die Nachbarschaft ist geprägt vom Niendorfer Gehege sowie dem Tierpark Hagenbeck und bietet gleichzeitig eine ruhige, familienfreundliche Atmosphäre. Die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt rund 91 m².
„Mit dem Erwerb dieser Immobilie in unmittelbarer Nähe zu Hagenbecks Tierpark haben wir für unseren Kunden nicht nur eine zukunftssichere Investition getätigt, sondern auch einen Standort mit hoher Lebens- und Standortqualität gewählt. Diese Wohnanlage steht sowohl für urbanes und gleichzeitig naturnahes Wohnen als auch für eine gute Anbindung und Erreichbarkeit. Wir freuen uns, unseren Kunden bei dieser weiteren Investition begleitet zu haben und die Immobilie künftig im Rahmen unseres Asset Managements professionell zu betreuen“, sagt Ken Zipse, Managing Director des Bereiches Real Estate bei Berenberg.