Tierpark Lodge: Berenberg sichert sich 50 Wohnungen für Single Family Office

Die Berenberg Real Estate Asset Management hat in Hamburg-Eimsbüttel die vollvermietete Wohnanlage Tierpark Lodge mit rund 4.600 m² Mietfläche für ein Single Family Office erworben. Die 2012 errichtete Immobilie umfasst 50 Wohnungen und Stadthäuser. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.