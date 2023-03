Nösenberger Pferdefutter mietet 1.030 m² Hallenfläche und 260 m² Bürofläche an. Der Spezialist für Tierfutter hat für die Immobilie Im Steinigen Graben 7 in Gelnhausen einen Mietvertrag über zehn Jahre unterzeichnet. Der Standort im Main-Kinzig-Kreis im Südosten Hessens ist über die BAB 66 sehr gut an das Verkehrsnetz angeschlossen. Die

