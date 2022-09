Tier Mobility mietet sich im Segro Park Köln City ein

Segro hat in dem Gewerbepark Segro Park Köln City rund 2.300 m² Gewerbefläche an Tier Mobility vermietet. Das Unternehmen, ein schnell wachsender Verleiher von E-Scootern, E-Mopeds und E-Bikes, hat die Flächen bereits Anfang September bezogen und will diese für die Wartung der Fahrzeuge und zum Laden der Akkus nutzen. Tier Mobility nutzt bereits in Düsseldorf Flächen von Segro.

.

„Die bereits ausgebauten Flächen ermöglichen uns eine nahtlose Nach- und Vollvermietung“, sagt Simon Czerwinski, Associate Director Development Light Industrial bei Segro. Ab dem dritten Quartal 2023 werden auf dem Areal weitere neue Gewerbeeinheiten ab circa 1.600 m² aus der letzten Erweiterungsphase des Areals zur Verfügung stehen. Aktuell umfasst das Gelände eine Mietfläche von circa 43.000 m², die nach Abschluss der letzten Erweiterung auf 55.000 m² ansteigen wird.



Das Areal zeichnet sich durch seine Nachhaltigkeit aus. So verfügt es über Gebäude mit Gründächern, intelligente Systeme zur Ermittlung von Energieeinsparungen sowie über Bienenstöcke, Insektenhotels und Nistkästen zur Förderung der Biodiversität. Zudem wird aktuell eine Fotovoltaikanlage geplant und es sollen in nächster Zeit Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen werden. Der „Segro Park Köln City“ befindet sich in der Vitalisstraße im Kölner Stadtteil Bickendorf auf dem ehemaligen Werksgelände von AkzoNobel. Das Gelände bietet Anschluss an das S-Bahn- sowie das Regionalbahnnetz. Zudem wird der Stadtbezirk von zwei U-Bahn-Linien erschlossen, sodass der Standort mit dem ÖPNV sehr gut zu erreichen ist. Außerdem ist der Stadtteil mit der A 1 und A 57 optimal an das Autobahnnetz angeschlossen.



Zu den Nutzern des Gewerbeparks gehören unter anderem die Deutsche Post, Delicato Foodservice, Alvero Büromöbelvermietung, der Onlinehändler Kapten & Son, deinetorte.de, das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen Shirtee, die 0221 Mediagroup und die TV-Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld.