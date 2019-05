Tiedemann Gruppe steigt in Berliner Projekt „Lausitzer Straße 34“ ein

Die Tiedemann Gruppe übernimmt die Lausitzer Straße Liegenschaften 2 GmbH von der Stonehedge Gruppe. Das Gebäude in der Lausitzer Straße 34 im Berliner Ortsteil Kreuzberg befand sich zum Zeitpunkt des Kaufs durch Stonehedge in einem teilweise schlechten baulichen Zustand, weshalb die Lausitzer Straße Liegenschaften 2 GmbH umfassende Baumaßnahmen einleitete, welche von der Stonehedge Gruppe koordiniert und durchgeführt wurden.

Zum Zeitpunkt der Übergabe an die Käuferin am 1. Juni 2019 werden die seitens der Stonehedge Gruppe geplanten Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Die Einbindung der Tiedemann Gruppe in das Projekt erfolgt aktuell, um den Übergang für alle Beteiligten so reibungslos wie möglich zu gestalten. „Die Liegenschaft im urbanen Kreuzberg wurde von der Stonehedge Gruppe in einem umfangreichen Prozess unter Beachtung der Nachbarbebauung und den Anforderungen an den Denkmalschutz neu entwickelt. Passend zum Grundstück und den vorhandenen Gebäuden wurde sowohl konzeptionell als auch architektonisch eine kieztaugliche und städtebaulich sinnvolle Erweiterung der Struktur geschaffen. Wir freuen uns, dass wir zukünftig unsere Kompetenzen bei der Realisierung des Bauvorhabens einsetzen können“, sagt Hendrik Tiedemann von der Tiedemann Gruppe.



Nedeljko Prodanovic, Gründer der Stonehedge Gruppe, hat mit der Tiedemann Gruppe den passenden Käufer für das Objekt gefunden: „Aus strategischen Gründen haben wir uns entschlossen, uns von der Liegenschaft zu trennen, da sie in dieser Form nicht mehr in unser bestehendes Portfolio passt. Es ist gut, dass wir die Tiedemann Gruppe bereits einbinden können, denn somit gestaltet sich der Übergang für alle Beteiligten reibungslos und transparent. Bestehende Verträge sind durch den Gesellschafterwechsel selbstverständlich nicht berührt und werden erfüllt.“



Das Grundstück in der Lausitzer Straße 34 ist mit typischen Gründerzeitaltbauten und Backstein-Remisen bebaut und soll um zusätzliche Baukörper und eine neue Hofgestaltung zu einem harmonischen Gesamtensemble nachhaltig erweitert werden.