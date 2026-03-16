Ticketmaster mietet an der Oberbaumbrücke Berlin

Die Ticketmaster GmbH mietet rund 1.750 m² hochwertig entwickelte New-Work Büroflächen in der Falckensteinstraße 47-48 in Berlin-Kreuzberg. Der Bezug erfolgt nach wunschgerechtem Ausbau im 3. Quartal 2026. Vermieter ist der Projektentwickler Victoria Mühlen, der Immobilienbereich der Boettger Gruppe.

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Das ehemalige Produktionsgebäude aus den 1970er Jahren wurde bis Mitte 2025 umfassend – mit klaren energetischen Zielen und hohem architektonischem Anspruch – saniert. Der industrielle Charakter blieb bewusst ablesbar. Insgesamt entstehen moderne Büroflächen auf fünf Etagen (ca. 5.000 m²) sowie vier Retail Einheiten im Erdgeschoss (ca. 500 m²). Eine Tiefgarage mit 23 Pkw Stellplätzen, davon 18 mit E-Ladestationen, ergänzt das nachhaltige Mobilitätskonzept. Der Nutzungsmix wird ergänzt durch ein Musiklabel, einem Innenarchitekturbüro, zwei Gastronomieeinheiten, einer Bar sowie ein Pilates-Studio.



Der neue Mieter Ticketmaster GmbH wurde durch Kasten Mann Real Estate Advisors exklusiv beraten. Die Vermietungskoordination auf Eigentümerseite liegt bei Johs. Reese Immobilien Consulting, die seit ihrer Beauftragung Mitte 2025 den Mietermix erfolgreich weiterentwickelt hat.