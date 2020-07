Thyssenkrupp zieht in den Bauknecht Business Park in Fellbach

Die Thyssenkrupp Schulte GmbH zieht zum 1. Dezember 2020 auf über 1.000 m² in speziell auf ihre Bedürfnisse sanierte Büroflächen im Bauknecht Business Park in Fellbach. Die Bestandsflächen werden aktuell kernsaniert. Markant gestaltet sich der neue, in schwarzem Beton und Glas gehaltene barrierefreie Eingangsturm im Objekt in der Salierstraße 38/4.

.

„Wir freuen uns sehr über die Anmietung von Thyssenkrupp. Mit dieser Vermietung können wir die positive Entwicklung unseres Büro- und Gewerbeparks weiter vorantreiben“, sagt Garrit Bauknecht, Vorstand der Bauknecht Immobilien Holding AG. „Der Bauknecht Business Park reflektiert die ökologisch nachhaltige Revitalisierung und zeigt, dass das Konzept mit flexiblen und energetisch optimierten Büroflächen gut angenommen wird.“