ThyssenKrupp Schulte zieht aufs Fuchs-Areal in Cadolzburg

Mit der Thyssenkrupp Schulte GmbH aus Essen hat die Fuchs Immobilien GmbH & Co. KG einen weiteren namhaften Mieter für eines ihrer nordbayerischen Gewerbeareale gewonnen. Der neue Mieter wird rund ein Drittel des Areals mit 300 m² Bürofläche und 3.300 m² Halle nutzen, so dass der Standort wieder vollvermietet ist.

.

„Damit haben wir eine langfristige Standortentscheidung für unseren Stahlhandel in der Metropolregion Nürnberg getroffen“, sagte Heiko Liesegang, Head of Transaction Management beim Essener Konzern.



Cadolzburg bietet als attraktiver Standort in der Metropolregion Nürnberg zahlreiche Vorteile für Waren-Logistik. Neben der strategischen Nähe zu gleich mehreren bedeutenden Bundesautobahnen (A3, A6, A9, A73) fällt das schnell erreichbare Güterverkehrszentrum Nürnberg ins Gewicht. Auch baulich sind die Voraussetzungen gut. Das 27.600 m² umfassende Areal bietet 1.000 m² Büro- und 10.000 m² Hallenfläche mit ebenerdigen Zufahrten. Bei der Ausstattung stechen acht Hallenkrane (Tragkraft bis zu 15 t), die Betriebstankstelle sowie eine Fahrzeugwaage heraus.



„Wir halten Cadolzburg seit über 20 Jahren im Familienbestand“, so Unternehmer Robert Fuchs bei der Vorstellung des Mietvertrags, der zu ortsüblichen Konditionen geschlossen wurde.