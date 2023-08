Thyssenkrupp Nucera erweitert Bürofläche im SKOffice

Thyssenkrupp Nucera hat weitere rund 2.400 m² Bürofläche im Bauteil 1 des SKOffice von Harpen angemietet. Für die neue Unternehmenszentrale im Büroensemble an der B1 verfügt der Anbieter von Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen wie die Wasserelektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff nun über insgesamt 11.300 m² Bürofläche.

