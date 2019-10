Thyssenkrupp mietet 1.400 m² in Ratingen

Die Publity AG hat in Ratingen einen weiteren Vermietungserfolg erzielt. Für eine Fläche von rund 1.400 m² konnte der Technologiekonzern Thyssenkrupp als neuer Mieter gewonnen werden. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren, bis Ende September 2024. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit der Mietverträge im Objekt (WALT) erhöht sich dadurch von 3,84 auf 3,91 Jahre und der Vermietungsstand steigt von 75 Prozent auf nunmehr 83 Prozent. Das rund 16.600 m² große Büroobjekt in der Borsigstraße 11-15 liegt im Gewerbegebiet von Ratingen in unmittelbarer Nähe der Großstädte Düsseldorf und Essen.

"Unsere Immobilie in Ratingen befindet sich an einem sehr attraktiven Standort unweit großer Metropolen und wir sind sehr zuversichtlich, den Vermietungsstand zügig weiter zu erhöhen“, so Publity-Vorstand Frank Schneider.