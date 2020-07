Thyssenkrupp Elevator zieht nach Düsseldorf

Nach dem Eigentümerwechsel bereitet Thyssenkrupp Elevator seinen Umzug von Essen nach Düsseldorf vor. Im ersten Quartal 2021 wird das Unternehmen sein neues Hauptquartier am Düsseldorfer Flughafen im so genannten Wings-Gebäude, der ehemaligen E-Plus-Unternehmenszentrale, beziehen. Das Unternehmen hat hierfür 9.000 m² Büro- sowie 500 m² Außenfläche angemietet. Eigentümer ist der geschlossene Immobilienfonds CFB 173 der Commerz Real.

„Der Umzug ist auch vor dem Hintergrund unserer internationalen Ausrichtung als unabhängiges Unternehmen zu sehen. Darüber hinaus aber kommt es darauf an, dass einerseits alle Anforderungen an eine zeitgemäße Infrastruktur und Ausstattung erfüllt sind, andererseits aber auch Räume für Kreativität und Flexibilität bestehen, die für unsere Mitarbeiter sehr wichtig sind“, erklärt Peter Walker, CEO von Thyssenkrupp Elevator.



Hauptmieter des Wings ist seit Juni 2019 auf 21.000 m² Telefonica Deutschland [wir berichteten]. Die Tochtergesellschaft E-Plus hatte 2009 das komplette Gebäude als Unternehmenszentrale angemietet, diese dann aber aufgrund der Fusion mit Telefonica nach Ablauf des Mietvertrags im Sommer 2019 auf 21.000 m² verkleinert. Für die frei gewordenen Flächen steht nun Thyssenkrupp Elevator als Anschlussmieter in den Startlöchern. Die Laufzeit des CFB-Fonds 173 endet im Jahre 2024.