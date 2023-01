ThyssenKrupp-Areal: Ausstellung zu Bebauungsentwürfen im Jupiter

Zwischen dem 13. und 29. Januar 2023 werden die Architekturentwürfe des Wettbewerbs zur Neubebauung des ThyssenKrupp-Areals im Jupiter (ehemaliges Karstadt-Sport-Gebäude) in der Mönckebergstraße ausgestellt. Bei der Jurysitzung am 12. Dezember 2012 hatte sich das Preisgericht für den Entwurf von gmp International GmbH (Hamburg) mit WES GmbH LandschaftsArchitektur (Hamburg) entschieden [wir berichteten].

