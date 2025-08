THW-Bauprogramm stärkt bundesweit Katastrophenschutz

Das Technische Hilfswerk modernisiert derzeit seine Standorte in ganz Deutschland: Bis Ende August 2025 beginnen an neun Ortsverbänden Bauarbeiten für 30 neue OV-Unterkünfte und Fahrzeughallen, die in serieller Bauweise errichtet werden. Die Baumaßnahmen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sowie den Bauverwaltungen der Länder und werden vom Amt für Bundesbau Schleswig-Holstein (AfB) koordiniert.

.